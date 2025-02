Iltempo.it - Richetti (Azione): "Le vere emergenze sono costi energia, crisi e dazi, rispolveriamo Industria 4.0"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2025 "Comprendo l'efficacia della polemica di Almasri, ma questo ci distoglie dalle questioni fondamentali. Il messaggio delle aziende è: stiamo chiudendo. Non solo idell'cresciuti nuovamente, ma oggi c'è anche unadi mercato e idi Trump. Il Governo quando è venuto in Aula, con l'informativa di Pichetto Fratin, non ha portato nessuna proposta concreta. Bisogna fare due cose: basta copiare ciò che è stato fatto dal miglior ministro dell', Carlo Calenda, e dal miglior premier, Mario Draghi. Basta rimontare4.0, sfruttando l'ultimo anno dei fondi Pnrr. In secondo luogo bisogna rispolverare il disaccoppiamento del costo dell'da quello del gas che era stato disposto da Draghi. Si copino i decreti e si replichino.