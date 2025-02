Ricerca bando Aice-Fire sull’epilessia | 40mila euro per progetti innovativi

Leggi su Ildenaro.it

Associazione italiana contro l’epilessia () e Fondazione italiana per la) pubblicano il 19modi. Con cui intendono in particolare sostenere: le attività discientifica sperimentale e/o clinica per dispositivi artificiali o soggetti animali di preavviso delle crisi epilettiche con lo scopo di fornire, nella quotidianità, supporto a quanti sono in farmaco-resistenza; le attività sulle cause della farmaco-resistenza nelle epilessie, che riguarda oltre il 30-40% dei casi, e sugli approcci terapeutici per sconfiggerla. L’obiettivo è migliorare le conoscenze sulla farmaco-resistenza e per terapie curanti e non solo sedanti. Con il contributo di 40.000ripartiti equamente su dueo altrimenti disposto da Aica, si offre la possibilità di sostenere l’avvio di proposte innovative ogià riconosciuti.