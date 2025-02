Ricci rimane un obiettivo | ecco cosa serve per il suo arrivo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Non un mercato invernale sfavillante per i Campioni d’Italia, i quali però sono riusciti a portare Nicola Zalewski alla corte di Simone Inzaghi. Tuttavia, l’Inter si muove in ottica futura: tra i nomi su cui potrebbero tentare un affondo in estatequello di Samueledel Torino. Lo scenario possibile descritto dal Corriere dello Sport.Inter, chi lascia il posto a?L’operazione andata a buon fine con la Dinamo Zagabria porterà Petar Sucic a vestire la maglia nerazzurra a partire da quest’estate, in occasione del Mondiale per Club.Il centrocampista croato rappresenta un profilo duttile e di grande qualità, che può ricoprire sia il ruolo di regista davanti la difesa (come Hakan Calhanoglu) o mezz’ala. Il suo– costato circa 14 milioni di euro – dovrebbe escludere qualsiasi altro intervento nel reparto centrale, soprattutto per il ruolo di vertice basso.