Revman, il poliziotto rapper: "La musica contro ogni violenza"

Agente scelto della Polizia di Stato e: le due anime di Sebastiano Vitale, in arte. Pioniere del “rap della legalità” usa le barre (unità di misura utilizzata per definire la durata di una strofa) per sensibilizzare i giovani alla prevenzione e alla lotta diforma di discriminazione, abuso edi genere e tra pari, invitandoli a diventare parte di un cambiamento personale e sociale. Con i suoi brani e con "i Laboratori Rap, nati – racconta – dalla volontà di avvicinare i giovani alle istituzioni parlando la loro lingua, quella dellarap, facendogli capire che dietro una divisa c’è una persona, con le sue sfide e il suo desiderio di fare la differenza". Un progetto che, realizzato con il supporto dell’associazione FarexBene e dell’Ufficio Regionale scolastico della Lombardia, avvalendosi anche di psicologi ed esperti "va oltre il rap: è educazione, riflessione, condivisione.