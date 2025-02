Restituzione NASpI parziale se il lavoro è cessato a causa di forza maggiore Circolare Inps

Leggi su Orizzontescuola.it

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22/2015, nella parte in cui impone laintegrale dell’anticipazione della, senza tener conto della durata del rapporto disubordinato, nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a proseguire l’attività d’impresa per cause sopravvenute non imputabili alla sua volontà.L'articolose ildi