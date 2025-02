Juventusnews24.com - Repaci Juve, l’estremo difensore della porta bianconera: chi è il classe 2010 che protegge i pali dell’Under 15

di Fabio Zaccaria, focus sul portierea difesadi Benesperi: una sicurezza nel ‘Dream Team’15. Identikit e caratteristiche del giocatoreNonostante l’inferiorità numerica per più di quaranta minuti di gioco, lantus Under 15 si dimostra una volta ancora una ‘schiaccia sassi’. A Vinovo infatti, i giovanissimi bianconeri hanno battuto per 4-0 il Cesena, dando un ennesimo segnale al campionato ed alle inseguitrici agguerrite. Fra i protagonisti del match casalingo va menzionato senza dubbio il portiere Tommaso, estremodel ‘Dream Team’ di Benesperi, in grado di salvaguardare miracolosamente lain almeno un paio di occasioni. Ecco di seguito l’identikit del ragazzo.Per caratteristiche, ilche da annidelle Under bianconere, risulta un portiere già dotato fisicamente, alto ma al tempo stesso reattivo e rapidissimo nell’intervento.