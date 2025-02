Dayitalianews.com - Renzi: “Nelle chat di Fdi Salvini è il ministro bimbominkia. Oggi si dimette lui o Fazzolari?”

Sul Fatto l’anticipazione del libro sulleinterne di Fd“Apprendiamo chedi Fratelli d’Italia, il senatore Matteoviene definito ‘’.E sapete chi lo chiama così? Membri del governo Meloni, quello in cui ilè vicepremier.Questa è l’Italia: un Paese che è governato daie da persone senza onore per loro stessa ammissione. Chi si? O, meglio, tutti e due?”. Questo ha scritto sui social il leader di Iv Matteoa proposito dell’anticipazione del libro sulledi Fratelli d’Italia pubblicata dal ‘Fatto quotidiano’.Fra le conversazioni interne ai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia tra il 2018 e il 2024, ricostruite dal giornalista Giacomo, anche una dell’11 dicembre 2018, quando il leader della Lega va in Israele e apre uno scontro diplomatico con il Libano definendo i componenti di Hezbollah “terroristi islamici”.