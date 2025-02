Secoloditalia.it - Renzi è l’unico Pinocchio della politica: abbiamo le prove. L’attacco alla Meloni è un boomerang

Divertente la favoletta diraccontata ieri da Matteoal Senato, con Nordio e Piantedosi come il Gatto e la Volpe,“omino di burro” e lui nelle vesti di Grillo parlante, che tutti cercherebbero di schiacciare (in realtà non se lo fila nessuno.) perché dice verità scomode. Divertente ma già vista, una “cover” di quella narrazione del personaggio di Collodi dal naso lungo che aveva segnato tutta la sua esperienzaai vertici del Pd e di Palazzo Chigi. Eh sì, perché la definizione diè stata affibbiata a un solo e unico politico italiano, lui, Matteo, ritratto in memorabili “meme” sui social, sulle prima pagine dei giornali e perfino come maschera di Carnevale in cortei di protesta contro l’allora premier. Basti pensaresua scalata del Pd e a quel “stai sereno” detto all’allora premier Enrico Letta.