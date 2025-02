Gravidanzaonline.it - Renée Zellweger sulla maternità mancata: “Felice se fossero arrivati figli, ma non è successo”

sta per tornare al cinema indossando per la quarta volta i panni del personaggio che l’hanno resa un’icona nella cultura pop, quelli della (ex) single inglese Bridget Jones, perennemente in lotta con il fumo e con i chili di troppo.E se la sua bridget, nel quarto capitolo della saga tratta dai romanzi di Helen Fielding, Un amore di ragazzo, è una cinquantenne vedova e con due, Mabel e Billy, nella realtàha un compagno, il conduttore televisivo britannico Ant Anstead, di dieci anni più giovane, e nessuno.Una scelta che l’attrice vincitrice di due premi Oscar – per Judy e per Ritorno a Cold Mountain – valuta in maniera molto equilibrata, senza rimpianti.L’autrice di Bridget Jones, Helen Fielding, aveva spiegato la nuova condizione del personaggio come madre single dicendo che mostra quanto ‘a volte possa essere dura laì – è una delle domande dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, realizzata da Silvia Bombino – Quando le hanno chiesto se avesse intenzione di avere, anni fa, lei non sembrava fan del diventare madre.