Ilfattoquotidiano.it - Renault, a Rétromobile è ritorno al futuro. Con nuovi servizi per appassionati e collezionisti

“Stiamo lanciandopensati per rispondere a tutte le esigenze deidistoriche, aiutandoli nella manutenzione, nei restauri e nella conservazione dei loro tesori”. Ad annunciarlo Arnaud Belloni,Global CMO e Chief Branding Officer, nel corso della prima giornata di2025, uno degli eventi più prestigiosi al mondo per gli amanti delle auto d’epoca, in scena in questi giorni a Parigi. “È un modo di adoperarsi – ha aggiunto il manager -per preservare il nostro patrimonio automobilistico comune, trasmettendolo alle generazioni future”.Anche quest’anno, la casa della Losanga è protagonista alla kermesse parigina dedicata ai veicoli classici, in svolgimento fino al 9 febbraio in tre padiglioni del Parc des Expositions de la Porte de Versailles.