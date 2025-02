Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, striscioni di CasaPound in tutta l’Emilia-Romagna

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 6 feb – Si continua a parlare di, a tenere alta l’attenzione su quella che ha ogni caratteristica per diventare una nuova parola d’ordine della politica – italiana e non – ci ha pensatoItalia, con un azione che ha visto protagonista. L’azione delle tartarughe frecciate“Criminalità, seconda generazione? No,” il testo degliche i militanti della tartaruga frecciata hanno affisso lungo la regione più rossa d’Italia. Da Piacenza a Cesena, passando per Parma, Reggio Emilia e Forlì. Spiega il movimento identitario: “Intendiamo contestare la fallimentare gestione dell’immigrazione nella Regione, che sta generando una serie di gravi problematiche per la sicurezza e la coesione sociale. Dall’attentato terroristico in provincia di Rimini alle minacce rivolte agli italiani da immigrati a Ferrara, fino alle violenze e aggressioni nelle stazioni ferroviarie, come quella che ha visto un giovane aggredito a Fidenza, è evidente che la situazione sta sfuggendo di mano”.