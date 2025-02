Lapresse.it - Regno Unito: ufficiale, Carlo e Camilla ad aprile in Vaticano, a Roma e Ravenna

Torino, 6 feb. (LaPresse) – Ree la Reginafaranno visite di Stato in Italia e in. Lo ha confermato Buckingham Palace. La tournée primaverile, che celebrerà “il forte rapporto bilaterale tra Italia e”, avrà luogo all’inizio die coinciderà con il 20° anniversario di matrimonio della coppia reale. “Durante la visita di Stato alla Santa Sede, “il Re e la Regina si uniranno a Sua Santità Papa Francesco per celebrare l’Anno Giubilare 2025”, si legge nel comunicato.visiteranno ancheha incontrato Papa Francesco in diverse occasioni. Nel prossimo viaggio ci sarà il loro terzo incontro, il primo da quandoè salito al trono. Sarà anche la seconda volta che Bergoglio incontra un monarca britannico: nel 2014 il Pontefice aveva ospitato inla Regina Elisabetta II e il duca di Edimburgo.