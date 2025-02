Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, è morto lo storico mobiliere Angiolino Pettenati

, 6 febbraio 2025 –perde un nome di spicco della sua imprenditoria ma anche dell’attività sociale. E’ infatti scomparso, mercoledì pomeriggio al Santa Maria Nuova dove era ricoverato da alcuni giorni,, 72 anni, fondatore e titolare per quasi quattro decenni dell’omonimo mobilificio sito tra Pieve Modolena e Roncocesi. L’uomo, oltre che valente proprietario d’azienda, era anche un appassionato di sport e nel tempo aveva allenato, e sponsorizzato, formazioni di volley, basket e calcio: fattivo il suo contributo, tra le altre cose, pure nel sostegno al torneo della Montagna. Nella sua attività imprenditoriale si era contraddistinto anche per azzeccate campagne pubblicitarie. Le più note quella del “Mobile in campagna” per sottolineare le radici contadine da cui proveniva e la possibilità, per i clienti, di ammirare non solo la qualità dei suoi mobili ma anche l’ampio giardino, pieno di animali, ad esso limitrofo, oppure i manifesti dove lui stesso, alla maniera di Giovanni Rana o Francesco Amadori, reclamizzava in prima persona le sue offerte promozionali con lo slogan “Mi calo le braghe”.