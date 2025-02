Anteprima24.it - Reggia di Caserta, avviata la raccolta delle arance nel Parco reale con la cooperativa Eva

Tempo di lettura: 2 minutiAlladii percorsi virtuosi vanno avanti.lanelcon laEva. Gli agrumi della Flora e del Giardino Inglese sono giunti a maturazione e, come avviene da ormai quattro anni, le donne dellasociale EVA impegnata in servizi di prevenzione e contrasto della violenza anche attraverso il riutilizzo di beni confiscati alle mafie hanno iniziato a coglierle per produrre poi la MarmellataRegine. L’Istituto del Ministero della Cultura e laEVA hanno sottoscritto un protocollo di intesa per l’utilizzodel Museo verde per finalità sociali. I frutti, fino a qualche anno fa, erano destinati alla naturale marcescenza. Grazie all’intesa con l’impresa del terzo settore è nato il progetto della MarmellataRegine, deliziosa confettura che viene commercializzata per contribuire ai percorsi di autonomia di donne in uscita da situazioni di violenza e in condizioni di particolare difficoltà.