Reddito di libertà oltre 380 escluse | Dovranno ripresentare domanda

di Marianna VazzanaMILANOÈ un sostegno economico che arriva sotto forma di assegno, il “di“: fino a 500 euro al mese destinati alle donne vittime di violenza in difficoltà economica. Una misura introdotta dall’articolo 105-bis del Decreto rilancio (n. 34/2020) per far sì che le donne non autonome economicamente riescano a staccarsi dal partner che le maltratta e, a poco a poco, a ritrovare la propriada tutti i punti di vista. Ora, lo scorso dicembre, il Governo ha sbloccato il fondo da 30 milioni da ripartire per il triennio 2024, 2025 e 2026. Una buona notizia, certo. Ma c’è un ma: ci sono donne che aspettano ancora di essere aiutate dopo aver presentato lanel triennio precedente. E che adessoripresentarla (la richiesta va inviata all’Inps, dal 1° gennaio al 31 dicembre).