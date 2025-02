Sport.quotidiano.net - Recanatese, possibile un rinforzo. L’osservato speciale è Vessella

"Valuteremo con calma se sussistono le condizioni per un eventuale tesseramento": così Josè Cianni, dt della, in merito all’arrivo del difensore Manuelche da martedì ha fatto capolino al Tubaldi e si sta allenando con il resto della squadra. Si tratta di un esterno sinistro di 22 anni, molto dotato dal punto di vista fisico, svincolato dal luglio scorso dalla Fermana con la quale ha totalizzato 7 presenze in Serie C ed in passato ha vestito, tra i seniores, anche la casacca dell’Arzignano Valchiampo con 21 apparizioni nella stagione 2021-22. Cresciuto nell’Academy Civitanovese è il figlio di Leandro, conosciutissimo centrocampista che nella lunga carriera ha militato in molte compagini, marchigiane e non prima di intraprendere un percorso da allenatore.potrebbe essere un innesto prezioso per implementare ulteriormente la rosa, ma chiaramente tutto è demandato al giudizio dello staff tecnico poi, in caso di nulla-osta, non si esclude di fare un nuovo sforzo anche sotto l’aspetto economico, dopo i recenti ingaggi di Zini e Giandonato.