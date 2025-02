Dilei.it - Re Carlo in lutto per la morte dell’amico personale. Ma non si ferma

Reha appreso con tristezza la notizia delladi Karim Aga Khan, suo amicoda anni, scomparso il 5 febbraio a Lisbona. Ma nonostante il, il Sovrano ha mantenuto fede ai suoi doveri istituzionali, visitando il centro della comunità polacca di Hammersmith, nella zona ovest di Londra per conoscere in modo più approfondito la sua cultura.Reinper Karim Aga KhanReconosceva personalmente Karim Aga Khan, morto all’età di 88 anni, ed era costantemente in contatto con la sua famiglia. Secondo fonti vicine a Palazzo, il Sovrano avrebbe contattato privatamente i parenti di Aga Khan, che lascia tre figli, per esprimere le sue più sentite condoglianze.L’Aga Khan era un amico di lunga data della Regina Elisabetta II. I due condividevano la passione per le corse dei cavalli che guardavano spesso insieme al Royal Ascot.