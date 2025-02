Inter-news.it - Ranieri: «Siamo stati incredibili. Da domani penseremo al resto»

Archiviata la roboante vittoria contro l'Inter, Luca Ranieri a Sky Sport ha commentato i tre punti guadagnati al Franchi. AMBIZIONI – Luca Ranieri, giocatore della Fiorentina, nel post-partita di Fiorentina-Inter, ha parlato in collegamento con Sky Sport. Queste le sue parole dopo il gol segnato ai nerazzurri: «Incredibile, eravamo in emergenza e siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di stratosferico! Da domani penseremo di nuovo all'Inter, ma ora godiamoci il momento. Sono riusciti a farmi segnare, Kean ha fatto la doppietta, altrimenti il premio sarebbe stato mio. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo essere ambiziosi e continuare a giocare tutte le partite con questa mentalità. Le soddisfazioni arriveranno».