Calciomercato.it - Ranieri dopo Milan-Roma: “Lasciatemi in pace. Vi spiego perché ho tenuto fuori Dovbyk”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei giallorossi al termine del match di Coppa Italia, valevole per i Quarti di finaleLe dichiarazioni di Claudiodi Coppa Italia (LaPresse) – Calciomercato.itLadi Claudiodalla Coppa Italia. I giallorossi dicono addio alla competizione, perdendo 3 a 1 contro ila San Siro. C’è rammarico nelle parole del tecnico capitolino,il ko contro i rossoneri: “Voglio fare i complimenti al, che ha una squadra di grandissima qualità. Abbiamo preso gol come in campionato. Sono soddisfatto della prova della squadra, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Con il 3 a 2, ilmagari iniziava a pensare all’Inter. A fine partita ho detto a Conceicao “bravo, hai sistemato la squadra”.