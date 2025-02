Thesocialpost.it - Ragazza di 15 anni trovata senza vita, la rabbia del padre: “Urlava, me l’hanno uccisa”

Poco prima della sua tragica scomparsa, la 15ennein un appartamento a San Bonifacio, in provincia di Verona, aveva inviato un messaggio vocale ai genitori, nel quale chiedeva disperatamente aiuto. A rivelarlo è stato ildell’adolescente, fermamente convinto che sua figlia sia stata attirata in un inganno e poi venduta a un pusher, per finire poicon una dose letale.Leggi anche: Incendio in Italia – Studenti lasciano le scuole, fumo alto e aria irrespirabile: il VIDEO“assassinata, le hanno teso una trappola.portata in quella casa edrogata, facendola morire di overdose”, ha dichiarato l’uomo, visibilmente sconvolto, durante i funerali della figlia, svoltisi ieri presso la moschea di Verona, come riportato dal Corriere del Veneto.