Unlimitednews.it - “Radio Italia Live, Il Concerto” torna a Palermo il 27 giugno

MILANO (ITALPRESS) –nel 2025 al’appuntamento musicalee gratuito più atteso.– Il, l’evento organizzato dain collaborazione con il Comune di, è in programma venerdì 27presso il Foro Italico. L’annuncio è stato fatto ai microfoni didall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di, Roberto Lagalla. “Saremo ail prossimo venerdì 27, per il nostro piacere e spero anche per quello di tutte le persone che saranno al Foro Italico. Saremo felici di poter godere di questa serata di grande musica e di grande unione. E’ bellore a” ha detto Mario Volanti, Editore e Presidente.“– Ile sarà uno dei più grandi eventi musicali in programma la prossima estate.