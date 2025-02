Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli partito col piede giusto, i giocatori sono rinati. ADL e Chiavelli sono ferrei

Lucchesi, Fedele, Di Campli, Bia, De Maggio, Novellino, De Biasi, Fassone, Viviani, Vaciago ed Amoruso hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: “Mercato caratterizzato da quest’operazione Kvaratskhelia che era, per quella somma, impossibile da non fare. Per il resto Manna non ha avuto iche voleva, ma quando non trovi ciò che vuoi è meglio star fermi. Conte non contento? Quando dicono che noncontenti si riferiscono al fatto che forse si son trovati impreparati dalla situazione Kvara e non hanno avuto la possibilità di sostituirlo. Son due professionisti di eccellenza che pensano che si potesse far meglio, ma non ci son state le condizioni.