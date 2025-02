Lanazione.it - Raddoppio della ferrovia, a giugno ripartono i lavori: tre mesi di stop ai treni, ennesima estate di sofferenza

Montecatini Terme (Pistoia), 6 febbraio 2025 - Si fermeranno daa settembre inel tratto Pistoia-Montecatini. Dovrebbe senz’altro trattarsipiù lunga interruzione dall’inizio dei. Per la precisione, dovrebbe trattarsi di 92 giorni: dall’8al 7 settembre. I regionali saranno cancellati e sostituiti, con una riprogrammazione di orari e la sostituzione con autobus. Le varie interruzioni, che si sono verificate anche nell’ultimo periodo, sono dovute, come noto, aididei binaritra Pistoia e la stazione di piazza Italia a Montecatini. La maxi opera costa 450 milioni di euro ed è stata inaugurata nel maggio del 2016. Secondo il programma doveva essere finita già nel 2019, con la messa in esercizio dei convogli sui nuovi binari. Purtroppo isono stati rallentati a causaperforazionegalleria del Serravalle.