Quella volta che Elvis viaggiò nello spazio e guarì i feriti con un cenno delle mani L’altra faccia del re del rock and roll

Presley fu un personaggio gigante, ben oltre la sua discografia, ben oltre la nomina insindacabile di Re del, un personaggio cui grandezza oggi non è neanche facilmente percepibile. Non è un caso che questa grandezza abbia avuto anchecontroindicazioni sulla sua persona, facile accettare che verso la fine della propria vita, come noto, lui si sentisse una sorta di profeta. Questo perché, effettivamente, la rivoluzione culturale innescata dal suo, l’assunzione a status di divinità, fu fattuale, lo si può considerare un evento brillante nella storia dell’utà. Tanto fu l’impatto, tanta fu la risonanza. Anche la morte, sulla quale in molti hanno costruito congetture ai limiti dell’incredibile, altro non è che il risultato dell’essere stato in vita leggenda, mito. Un mito, anche questo noto, sul finire della vita, sovrappeso a causa della smisurata passione per i panini con burro d’arachidi e banana, un mito con un grave problema di dipendenza dalle droghe e inebriato dal suo successo.