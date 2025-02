Ilfattoquotidiano.it - “Quel peluche è porno, non è adatto per i bambini”: scoppia la polemica per il nuovo pupazzo di Aldi. Sui social si scatena l’ironia: “Non riesco a smettere di vederlo”

“La malizia sta solo negli occhi di chi guarda”, diceva Michelangelo Buonarroti oltre cinque secoli fa. Passano gli anni ma questa sua considerazione resta più attuale che mai. Basta vedereche sta succedendo suicon questoa forma di cane in vendita nella catena di supermercati, diventato l’involontario protagonista di una vicenda a metà tra il comico e l’imbarazzante. Un dettaglio di design, diciamo così, “sfortunato”, ha trasformato infatti ilin un fenomeno virale,ndo l’ilarità (e non poche polemiche) del web.Tutto è iniziato quando un utente di Reddit ha condiviso la foto del giocattolo, un cane dicon un osso infilato in una tasca sotto la pancia. La posizione, la forma e il colore dell’osso hanno fatto sì che molti utenti ci vedessero un’allusione fin troppo esplicita a un organo genitale maschile.