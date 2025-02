Ilfoglio.it - Quel filo che lega la fatica dei discorsi in Parlamento al “bau bau” di Montaruli

Unsottile percorre il dibattito parlamentare sul caso Almasri, ma non ha nulla a che vedere col diritto internazionale. Secondo la cronaca del Corriere, a cui mi affido, prima Carlo Nordio si è lamentato del fatto che l’atto della corte penale internazionale fosse scritto in inglese; poi alcuni deputati hanno bofonchiato fra loro per l’abuso di latino da parte del ministro; infine Filippo Sensi, senatore del Pd, ha divertito i telespettatori quando è stato inquadrato lo schizzo in cui ritraeva Nordio con la didascalia: “The cat is over the table, the killer is over the plane”. In quest’ultimo caso credo vada inteso come ironico l’uso di over al posto di on, a meno che Almasri non sia stato rimpatriato in cima alla fusoliera, come i banditi arrampicati sopra i treni nel selvaggio west; il latinorum di Nordio, infarcito di per tabula e status libertatis, mi sembra piuttosto comprensibile già dalla quinta ginnasio; quanto al fatto che dei documenti vengano stilati in inglese, che dire, bisogna pur rassegnarsi al fatto che possa capitare, nel XXI secolo dopo Cristo.