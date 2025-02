Ilgiorno.it - Quarto inseguimento in dodici giorni. Pusher di coca salta l’alt in scooter. La caduta sul marciapiedi e l’arresto

La stradina percorsa contromano.ignorato e la fuga intra rossi bruciati e pericolosi cambi di corsia. Poi la scivolata sulper droga e resistenza: addosso il ventottenne italiano, residente in zona Chiesa Rossa e già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, aveva poco più di 18 grammi diina e 225 euro in contanti. È la cronaca dell’ennesimoandato in scena per le vie della città negli ultimi mesi. Una serie iniziata lo scorso 24 novembre con lo schianto mortale del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml in via Quaranta (dopo una fuga di otto chilometri partita venti minuti prima in viale Monte Grappa) e proseguita nelle ultime settimane con altri tre episodi, per fortuna con conseguenze molto meno gravi, tra corso San Gottardo, piazza XXIV Maggio e viale Bianca.