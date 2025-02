Biccy.it - Quanti soldi guadagna Corona con i gossip su Fedez e Chiara

In tv, sui giornali, sui siti e social network non si fa che parlare delle rivelazioni fatte da Fabrizio su. C’è chi si concentra sul presunto flirt della Ferragni con Achille Lauro, chi sulla relazione segreta del rapper con Angelica Montini o su “tortino” l’ex compagno della ragazza, ma un noto quotidiano si è fatto una domanda più che giusta: “con tutta questa storia?”. L’ex re dei paparazzi infatti non si è limitato a sganciare le sue bombe con un video pubblicato e visibile da tutti gratuitamente (ma che presenta della pubblicità che viene pagata), ma ha anche reso disponibile previo abbonamento una clip esclusiva. Come se non bastasse Fabrizio in tempo record ha scritto e pubblicato anche un libro sui presunti segreti diFerragni e l’ha presentato lunedì mattina alla Mondadori di piazza del Duomo a Milano.