Quando Telecapodistria conquistò l’Italia

Una televisione di confine.era così. E non solo perché trasmetteva in territorio sloveno per la minoranza linguistica italiana, ma anche perché anticipò i tempi: la trasformazione di quelli che sarebbero diventati poi i canali sportivi a pagamento, la pay tv. Ma andiamo con ordine. La nascita è nel 1971, da una costola di Radio Capodistria. Il primo bivio,ancora si devono decidere i destini della storia, è tecnico. Quale sistema per la codifica della trasmissione a colori va utilizzato? Il Secam (francese) o il Pal (tedesco). Mentrediscuteva strizzando l’occhio ai francesi, e soprattutto la Dc, con Emilio Colombo (1921-2013), era scettica se aprirsi al colore (gli italiani potevano permettersi un apparecchio nuovo?),scelse il tedesco Pal (sistema tecnicamente più avanzato) e portò il segnale in Italia dal 6 maggio 1971.