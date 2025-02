Oasport.it - Quando parte Mattia Casse nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Leggi su Oasport.it

è l’atleta di punta degli uomini-jet in casa Italia in vista deldi domani (ore 11.30) nei2025 di sci alpino a Saalbach (Austria). Sulla Schneekristall, lo sciatore piemontese si augura di trovare quel feeling con neve e tracciatura tale da poter ambire alla top-3 e quindi regalare al Bel Paese la terza medaglia in altrettante gare, ricordando l’oro nel parallelo a squadre del day-1 e l’argento di quest’oggi di una fantastica Federica Brignone neligante femminile.Nei due training andati in scena, in chiave discesa, il “Trattore” si è classificato decimo e quarto, trovando le misure di volta in volta al pendio austriaco.si augura di replicare quanto fatto sulla Saslong in Val Gardena, dove ha ottenuto la sua prima e unica vittoria nel massimo circuito proprio in questa specialità.