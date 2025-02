Oasport.it - Quando parte Giovanni Franzoni nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Leggi su Oasport.it

per stupire. Il 23enne nostrano vorrà godersi con entusiasmo e voglia di fare ildi questi2025 di scalpino, di scena domani alle ore 11.30. Sulla Schneekristall di Saalbach (Austria), Il ragazzo di Manerba del Garda spera di avere grandi sensazioni dalla neve e dalla tracciatura, dopo una buona stagione in cui il suo talento si è notato.Il riferimento è in particolare a quanto accaduto nello Speed Opening di Beaver Creek (USA). Sull’amata Birds of Prey,ha saputo mostrare le sue capacità e il quarto posto finale neligante non è stato frutto del caso. Istinto e velocità non fanno difetto all’azzurro, pensando anche alla top-10 sulla Streif di Kitzbuehel, pista che il 23enne tricolore non aveva mai affrontato.Un 17° e un 18° posto nelle due prove cronometrate di discesa che possono voler dire tutto o niente, considerando che il disegno di domani sarà diverso.