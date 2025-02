Oasport.it - Quando parte Dominik Paris nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

va in cerca del colpo in questi2025 di sci alpino. Non è stata una stagione straordinaria per il campione della Val d’Ultimo. I segnali di ripresa a Wengen (Svizzera), con due piazzamenti nella top-5 ine discesa, non sono stati seguiti da altri riscontri degni delle qualità dello sciatore a nostrano.Si spera che neldi domani (ore 11.30) sulla Schneekristall di ritrovarlo sciare ad altissimo livello, facendo la differenza nei tratti di scorrimento e facendo correre gli sci come solo lui sa fare. Nei due training andati in scena, in chiave discesa,ha sfruttato il primo allenamento per comprendere la tipologia di neve. Il 40° tempo finale la dice lunga. Quest’oggi, nella seconda prova cronometrata, l’undicesimo tempo è un buon segnale in vista di domani, anche se sarà necessario mettere insieme i pezzi del puzzle.