Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG femminile e prova discesa Mondiali, startlist, streaming

Giovedì 6 febbraio a Saalbach (Austria) proseguiranno i2025 di sci: in programma il, che scatterà alle ore 11.30, e la secondacronometrata dellalibera maschile, prevista alle ore 09.30.LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDADIMASCHILE AIDI SCIDALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELDEIDI SCIDALLE 11.30Nelsaranno protagoniste cinque azzurre, in quanto Marta Bassino è la campionessa iridata in carica della specialità, ed oltre a lei saranno al via anche Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Ga ed Elena Curtoni.Nella secondacronometrata dellalibera maschile, invece, nonostante sia stato già definito il quartetto in gara per l’Italia, parteciperannocinque azzurri, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.