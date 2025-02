Quando è il Super Bowl 2025? Come guardare nel Regno Unito canale televisivo streaming live ora di inizio

Leggi su Justcalcio.com

-02-06 21:40:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il pubblicoUK diLVIII di 3,4 milioni di telespettatori unici ha battuto il record per il gioco più prestigioso della NFL nel 2024.Una delle sue emittenti del, Sky Sports, ha riportato una vista di 12,2 m sui contenuti della NFL attraverso le loro piattaforme sociali durante il, facendo eco all’enorme sorteggio in tutto il mondo dello spettacolo.Nell’edizione del, i capi di Kansas City stanno per affrontare le Philadelphia Eagles nelLix.Con numerose cifre di visione previste di nuovo, 101Greaatgoals.com spiega a che ora inizia il gioco epuoi seguire la copertura di quest’anno nel.Nato per il più grande palcoscenico pic.