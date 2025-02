Dayitalianews.com - Qualità dell’aria nel Lazio: l’allarme lanciato da Legambiente

L’inquinamento atmosferico nelcontinua a rappresentare una delle principali emergenze ambientali e sanitarie, come evidenziato dal nuovo rapporto Mal’Aria di città 2025 pubblicato da. Lo studio ha messo in luce una situazione particolarmente preoccupante per alcune città della regione, con livelli di particolato (PM10) e biossido di azoto (NO2) ancora troppo elevati.PM10: Frosinone tra le peggiori in Italia, Latina nei limitiSecondo i dati del rapporto, la provincia di Latina ha registrato una media annuale di 21 µg/m³ di PM10, rimanendo al di sotto del limite attuale di 40 µg/m³. Tuttavia, considerando il valore di 15 µg/m³ suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’aria risulta ancora non ottimale per la salute pubblica.La situazione è decisamente più grave a Frosinone, che si conferma tra le città più inquinate d’Italia.