Pusher accoltellato due mesi fa, arrestato con 100 grammi di coca e 1000 euro

Almè. Nonostante il divieto di dimora in Bergamo e provincia e nonostante l’1 dicembre fosse statoda un marocchino finendo in terapia intensiva, untunisino è stato nuovamente sorpreso nella zona delle piscine di Almè con circa 100diina.I carabinieri della locale stazione erano impegnati in un servizio di pattuglia quando, in via dei Sentieri, hanno notato B.F., 35 anni, senza fissa dimora, che si aggirava in bicicletta. I militari lo conoscevano, lo avevano giàper spaccio lo scorso 27 dicembre e sapevano che, su disposizione del giudice, l’uomo ad Almè non ci poteva stare.Così lo hanno avvicinato a bordo della pattuglia e il 35enne si è allontanato in bici, poi ha abbandonato le due ruote ed è fuggito a piedi nei campi. I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, il tunisino è scivolato nel fango e a quel punto i militari lo hanno preso e sottoposto a una prima perquisizione: nelle tasche del giubbotto aveva 24 palline diina, un pezzo di hashish, un bilancino di precisione, del cellophane tagliato per il confezionamento della droga e un coltellino.