Purtroppo è lei La tragica scoperta su Santa | sparita da giorni dove l’hanno trovata

Si è conclusa nel modo più tragico il caso della scomparsa diSpina, la 77enne di Sant’Egidio alla Vibrata, il cui destino ha tenuto con il fiato sospeso amici e familiari per. Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell’anziana è stato rinvenuto a Cittaducale, in provincia di Rieti.Spina era uscita dalla sua abitazione in via Cavour 12, lunedì mattina intorno alle 9.30, a bordo della sua Fiat 600 celeste. Da quel momento, ogni contatto si è interrotto, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche, condotte dalle forze dell’ordine con il supporto di volontari e unità cinofile, si sono estese tra Abruzzo, Lazio e Marche, senza però alcun esito nei primi.Leggi anche: Angelamorta nel suo letto. Il marito torna a casa dopo il lavoro e fa lachocScomparsaSpina,morta dopodi ricerchePer cercare aiuto nella sua individuazione, la famiglia si era persino rivolta alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, nella speranza di ottenere segnalazioni utili.