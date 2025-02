Fanpage.it - Pupi Avanti: “Col cinema non ho più soldi da parte, fossi rimasto nei surgelati sarei milionario”

Leggi su Fanpage.it

Avati si confessa in una lunga intervista nella quale racconta dei problemi economici delitaliano, ma anche dei suoi: "Sea venderesì, a quest’oramilionario ma non ho i. Ci sono stati anni in cui ne ho avuti".