Cesenatoday.it - Pubblica illuminazione, 140mila euro per i lavori sulla rotonda del Mulino di Villalta e in via Carlona

Leggi su Cesenatoday.it

L'amministrazione comunale di Cesenatico continua il suo impegno per quanto riguarda la. Sono in corso in questi giorni iper l'installazione delle luci alladeldi, con un investimento previsto di 10mila. In un tratto a così elevata.