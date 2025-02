Quotidiano.net - Protesta delle lavoratrici La Perla: chiedono estensione della cassa integrazione

Tanti canti, musica e sorrisi, che tuttavia non cancellano le preoccupazioni per il futuro di La. È così che lestorica maison di lingerie bolognese, hannoto per tutta la mattina davanti ai cancelli dell'azienda. Le 'perline' questa voltache gli ammortizzatori sociali, concessi a circa 200che si occupavanoproduzione, vengano estesi anche ad altre 50del gruppo, assunte da LaManagement e LaItalia. Le due aziende sono entrambe in amministrazione giudiziale e "gli ammortizzatori sociali sono finiti. In particolare, per oltre una quarantina dilaper cessazione è scaduta il 25 gennaio, per altre 10rete dei negozi la finecig è prevista per il 10 aprile", spiega Stefania PisaniFilctem-Cgil di Bologna.