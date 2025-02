Ilrestodelcarlino.it - Proteggi il tuo negozio da ladri e malintenzionati con la telecamera di sorveglianza di EZVIZ: offerta a tempo limitato, sconto del 20%

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se possiedi une vuoi proteggerlo da eventuali, devi assolutamente installare una videocamera diall’esterno del locale. Nello specifico, noi ti consigliamo il modello CB8 diche dispone del modem WiFi, è motorizzato, è pensato per gli ambienti esterni, e offre una copertura visiva completa a 360°; non manca la risoluzione da 3MP e gode di un’autonomia fino a 210 giorni grazie alla batteria da 10.400 mAh integrata. Con funzioni avanzate come la rilevazione del movimento, la visione notturna e il controllo da remoto tramite app, garantisce sicurezza e praticità per il monitoraggio di abitazioni, uffici e spazi esterni. Adesso su Amazon è incon il 20% di, con un costo ufficiale di soli 119,99€, ma affrettati.