Prossimamente su Canale 5 il reality ‘The Couple’ condotto da Ilary Blasi

Sta per arrivare su5 un nuovogame, The Couple. L’annuncio viene direttamente da Mediaset, ma una data certa d’inizio ancora non c’è: sappiamo solo la rete d’atterraggio e che il format arriverà. Cos’altro sappiamo?LEGGI ANCHE:: «La solidarietà femminile? Una costante della mia vita»Il format è, innanzi tutto, definito come «un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena». Alla conduzione ci sarà. Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. LEGGI ANCHE: Mediaset, nello spot di Natale gli auguri di Pier Silvio Berlusconi sulla musica de Il VoloLa tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica.