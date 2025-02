Ilgiorno.it - Pronto soccorso. Un po’ di ossigeno con alcuni oss

SAN FERMO DELLA BATTAGLIAToccherà adoperatori socio sanitari fare da mediatori tra l’ospedale, i pazienti e i loro familiari all’arrivo e durante la permanenza aldell’ospedale Sant’Anna. La sperimentazione prenderà il via martedì 11 febbraio ed è stata decisa dalla direzione aziendale prendendo spunto da sperimentazioni che hanno dato un esito positivo agli ospedali Niguarda, San Paolo e San Carlo di Milano. Gli oss, che verranno debitamente formati e sono stati individuati in base alle loro attitudini, si occuperanno dell’accoglienza nelle fasi di arrivo altutti i giorni, dalle 7 alle 21, con l’obiettivo di arrivare a garantire entro i prossimi mesi la loro presenza per tutta la giornata. Gli operatori saranno nella sala d’attesa dedicata ai pazienti, quella in corrispondenza del triage ossia l’area dove il paziente viene accolto e sulla base della valutazione della condizione clinica e del rischio evolutivo gli viene attribuito un numero corrispondente alla priorità di trattamento.