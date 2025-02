Ilfattoquotidiano.it - Pronto il piano di pace americano per l’Ucraina: potrebbe essere presentato intorno al 20 febbraio

Dopo quasi tre anni di guerra, in Ucraina si stanno compiendo piccoli passi in direzione di una trattativa. Prima l’apertura di Volodymyr Zelensky a sedersi allo stesso tavolo di Vladimir Putin, poi la risposta positiva, seppur fredda, del Cremlino. E infine la conferma di Donald Trump sul fatto che i colloqui tra Washington e le due parti stanno procedendo positivamente. Un’altra svolta, però,registrarsi entro la fine di, più precisamenteal 20, quando è prevista la visita in Ucraina dell’inviato speciale Usa per i due Paesi in conflitto, Keith Kellogg, in Europa per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.Durante la sua trasferta europea, il rappresentante appena nominato da Donald Trumppresentare ildidella nuova amministrazione per mettere fine al conflitto, come riporta Bloomberg.