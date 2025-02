Sololaroma.it - Pronostico Liverpool-Tottenham di Carabao Cup: ribaltone reds?

Stasera alle 21:00 ad Anfield Road andrà in scena la gara tra ile il, semifinale di ritorno della Coppa di Lega, che può dare l’accesso all’ambita finale della competizione. La squadra che uscirà trionfatrice da questo scontro incontrerà a Wembley, il Newcastle che, nella serata di ieri ha battuto l’Arsenal di Arteta con il risultato fotocopia dell’andata, ossia 2-0. Sarà una gara combattuta quella di, anche in virtù di una sola rete che divide le due squadre. Infatti, l’andata, disputatasi al New White Hart Lane, ha visto gli uomini di Postecoglou vincere di misura 1-0, grazie alla rete di Bergwall all’86‘.Come arrivano le due squadra a questo impegnoIlè mattatrice della Premier League, con una sola sconfitta in campionato, ad inizio settembre contro la sorpresa di questa stagione, il Nottingham Forest.