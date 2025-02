Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Inter: ha solo 14 giocatori a disposizione

è un recupero della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Si recupera – o sarebbe più corretto scrivere si completa, visto che la partita riprenderà dal minuto 16 – la sfida che lo scorso 1 dicembre furotta dopo un quarto d’ora abbondante per via del malore occorso al centrocampista viola Bove. Per uno strano scherzo del destino la continuazione diandrà in scena pochi giorni prima del match di ritorno, che ovviamente si giocherà a campi invertiti e quindi a San Siro.: ha14(Lapresse) – Ilveggente.itSi tratta di un incontro particolarmente importante in ottica scudetto, dal momento che in caso di vittoria con i gigliati l’raggiungerebbe il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica, annullando l’attuale distacco di 3 punti.