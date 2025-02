Ilveggente.it - Pronostico Como-Juventus: Motta piazza il sorpasso

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Anticipa il venerdì sera lache, nel messo della prossima settimana, sarà impegnata nel match di Champions League contro il Psv che potrebbe regalare l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il pensiero, quindi, di andare avanti nella massima competizione europea, potrebbe certamente distrarreil(Lapresse) – Ilveggente.itOvvio, però, che questa Juve che al momento è al completo, non può permettersi il lusso di abbandonare il campionato. Mettendo in conto che vincere la Coppa è quasi impossibile, l’accesso il prossimo anno deve arrivare chiudendo tra le prime quattro e, al momento, i bianconeri sarebbero fuori visto che hanno due punti in meno della Lazio che sta volando, che non ha nessun impegno in mezzo alla settimana in questo mese di febbraio, e che quindi si può concentrare solo sul campionato.