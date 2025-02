Ilveggente.it - Pronostico Brescia-Salernitana: finisce come all’andata

è una partita della venticinquesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Se il, con i suoi 28 punti in classifica, può sicuramente guardare con interesse ai playoff – anche se la zona retrocessione non è poi così distante – la, che è in zona rossa, deve obbligatoriamente cercare di ottenere punti per risalire la china.(Lapresse) – Ilveggente.itVengono da due importanti vittorie le formazioni che venerdì sera apriranno il venticinquesimo turno di Serie B: sul campo della Carrarese i lombardi, in casa contro la Cremonese i campani che ringraziano il proprio portiere autore di almeno 4 parate da urlo nei minuti finali che hanno permesso di mantenere l’uno a zero.