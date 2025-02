Sport.quotidiano.net - Promozione: il recupero col San Felice porta tre punti. Vittoria che carica il Campagnola. La vetta della classifica è più vicina

2 SAN: Vlas, Camillo, Marzi, Parisi, Cavicchioli (1’ st Consiglio), Vezzani (20’ st Carlucci), Previato, Barilli, Jocic (40’ st Vetere), Ricciotti, Chakir (35’ st Cortese). A dosp. Vioni, Mora, Fontanesi, Vecchia. All. Manfredini. SAN: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Pagano, Martino (40’ st Borghi T.), Marchesini, Acanfora, Cheli, Stabellini (35’ st Bernabiti), Marconi (20’ st De Boni). A disp. Galeazzi, Reggiani, Borghi A., Vilsaint. All. Pizzo. Arbitro: Trevisani di Ferrara. Reti: 15’ st Cheli (S), 22’ st Carlucci (C), 35’ st Marzi (C). Note: espulso Malavasi (S) al 23’ st per doppia ammonizione; ammoniti Vezzani, Camillo (C), Malagoli, Bagni e Marchesini (S). Ilrimonta nel finale il fanalino Sannele sale in solitaria al secondo posto del girone B di, riprendendo la corsa dopo il pari a reti bianche con lo United Carpi.