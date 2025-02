Formiche.net - Promessa mantenuta. I Mirage francesi arrivano a Kyiv

Nelle scorse ore i primi caccia di fabbricazione francese2000-5 sono stati consegnati all’Ucraina, offrendo aun importante potenziamento della sua difesa aerea in un momento in cui il Paese subisce attacchi quasi quotidiani da parte della Russia.L’effettivo arrivo di questi velivoli su suolo ucraino è stato annunciato giovedì 6 febbraio il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu in un post su X, il quale non ha però fornito ulteriori dettagli sul numero esatto degli aerei consegnati (anche se un report pubblicato dal Parlamento di Parigi sembra suggerire che gli aerei forniti asiano in totale sei). “Con i piloti ucraini a bordo, dopo mesi di addestramento in Francia, aiuteranno ora a difendere i cieli dell’Ucraina”, ha affermato il ministro francese. Sia piloti che meccanici ucraini sono stati infatti addestrati in alcune località della Francia orientale per utilizzare e manutenere i jet, che sono stati modificati anche per contrastare i disturbi russi.